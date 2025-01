Rund um die Uhr einkaufen – das ist bald in Rettenbach möglich

Der Vorraum der Metzgerei Brenner in Rettenbach wird künftig so umgenutzt, dass Kundinnen und Kunden dort rund um die Uhr einkaufen können. Einen entsprechenden Antrag auf Nutzungsänderung hat der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde in seiner jüngsten Sitzung einstimmig befürwortet. Nicole Schmid, die mit ihrem Bruder Tobias Brenner Inhaberin der Metzgerei ist, erklärt, dass es Konzepte für ein 24-Stunden-Einkaufen mittlerweile auf jeder Messe gebe und man sich bereits explizit damit befasst habe. „Es ist das Verkaufen der Zukunft. Es gibt kein Verkaufspersonal.“ Momentan sei man zwar gut besetzt, wenn in kommenden Jahren aber einige Mitarbeiterinnen in Rente gingen, werde es schwierig. „Du musst jetzt die Entscheidung treffen und mitmachen, sonst ist der Zug abgefahren.“

Peter Wieser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Metzgerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rettenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis