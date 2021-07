Günzburg

vor 34 Min.

Commerzbank macht auch Filiale in Günzburg dicht

Die Filiale der Commerzbank am Marktplatz in Günzburg wird geschlossen.

Plus Die Bank wird knapp die Hälfte ihrer Zweigstellen aufgeben. Auch der Standort in der Kreisstadt Günzburg ist davon betroffen. Was das für die Kunden bedeutet.

Von Christian Kirstges

Die "Chance", dass die Filiale der Commerzbank in Günzburg erhalten bleibt oder schließt, stand mehr oder minder 50:50. Schließlich hatte die Bank schon vor einiger Zeit angekündigt, etwa die Hälfte ihrer Standorte in Deutschland aufzugeben. Bislang hatte das Unternehmen auf die Frage, ob auch die Kreisstadt dazu gehören wird, eher ausweichend reagiert. Zuletzt war die Filiale "vorsorglich geschlossen" gewesen, aus Gründen des Corona-Schutzes. Die Mitarbeiter seien aber weiter erreichbar, die Selbstbedienungsangebote gebe es ebenfalls wie gewohnt. Doch jetzt ist klar, welche Standorte aufgegeben werden - und dass Günzburg darunter ist. Die Frage ist nur: ganz?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen