In Autenried entstehen 25 neue Bauplätze

Plus Was in dem neuen Baugebiet am westlichen Ortsrand von Autenried geplant ist und wann die Grundstücke zum Verkauf stehen.

Von Heike Schreiber

Die Interessentenliste für Bauplätze in Autenried ist schon jetzt lang. Dabei stellte Bürgermeister Robert Strobel erst in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses erste Details zum neuen Baugebiet „Südlich der Anhofer Straße II“ vor. Angesichts von 25 Bauplätzen, die am westlichen Ortsrand entstehen sollen, sagte Dritter Bürgermeister Hubert Schuler, selbst wohnhaft in Autenried: „Wir freuen uns über ein schönes und so wichtiges Baugebiet.“

Wie Bürgermeister Strobel dem Gremium mitteilte, befindet sich die Verwaltung mitten in der Erschließungsplanung. Fest steht, dass es sich um 25 Bauplätze mit einer Größe zwischen 630 und 850 Quadratmetern handelt. Das neue Baugebiet schließt im Westen an das bestehende Gebiet „Südlich der Anhofer Straße I“an. Zugelassen sind Strobel zufolge Einzel- und Doppelhäuser mit maximal zwei Vollgeschossen.

Neues Baugebiet: Wasserdruck bei Nachbarn wird nicht absinken

Das Trinkwasser wird über eine Ringschlussleitung angeschlossen. Somit trage man der während der Bürgerversammlung vorgebrachten Anliegen einiger Nachbarn Rechnung, die gefürchtet hatten, dass der Wasserdruck bei ihnen absinken könnte. „Mit einer Ringschlusslösung kann das nicht passieren“, versicherte Strobel. Während der Wintermonate will die Stadt die Erschließungsplanung abschließen, im kommenden Jahr soll die technische Ausführung erfolgen. Wenn alles nach Plan läuft, können im Frühjahr 2022 die Bauplätze vermessen, ihr Kaufpreis ermittelt und die Flächen dann verkauft werden.

