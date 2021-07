Landensberg

vor 32 Min.

Wie Landensberg die Kitabeiträge anpassen möchte

Plus Auch die Wiederaufnahme in das Dorferneuerungsprogramm für die Planung eines Bürgerhauses ist Thema im Landensberger Gemeinderat gewesen.

Von Peter Wieser

In der Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang sollen in den Mitgliedsgemeinden die Beiträge für die Kindertagesstätten einheitlich sein. Aus Sicht der Verwaltung ist eine Anhebung dringend erforderlich, da die Einrichtungen ein erhebliches Defizit verursachten und den Haushalt damit stark belasteten. Die Gemeinden Dürrlauingen, Haldenwang, Röfingen und Winterbach haben die Anpassung der Gebühren mit einer Erhöhung ab 1. September 2021 und einer weiteren ab September 2022 bereits beschlossen. Unlängst stand dieses Thema auch im Landensberger Gemeinderat auf der Tagesordnung: Sollen im Kindergarten in Glöttweng die Beträge in derselben Weise angepasst werden?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen