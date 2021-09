Landkreis Günzburg

Unterricht in den Ferien: Sommerschule im Landkreis kam gut an

Das Dossenberger Gymnasium in Günzburg beteiligte sich an der Sommerschule 2021 und bot in der letzten Ferienwoche für die Kernfächer Mathematik und Deutsch sowie die Fremdsprachen Englisch, Latein, Französisch und Spanisch für alle Jahrgangsstufen fünf bis zehn Förderkurse an.

Plus Hunderte Schüler im Kreis Günzburg wollten in der "Sommerschule" Corona-bedingte Lernlücken schließen. Welche Bilanz die Schulen der Region am Ende ziehen.

Von Heike Schreiber

Eigentlich hatten bayerische Schülerinnen und Schüler in der vergangenen Woche noch Sommerferien, doch für manche von ihnen, auch im Landkreis Günzburg, hat der Unterricht bereits eine Woche vor dem offiziellen Start ins neue Schuljahr begonnen. Da für viele Schülerinnen und Schüler das vergangene Jahr mit Homeschooling während der Corona-Pandemie nicht leicht war und nicht wenige beim Lernen ins Hintertreffen geraten waren, bekamen sie die Chance, Lernrückstände in der "Sommerschule 2021" aufzuholen. In zwei Ferienwochen - meistens in der ersten und letzten - boten die Schulen Kindern Kurse an, mit denen sie in Kernfächern verpasstes Wissen aufholen konnten. Bayernweit soll das Interesse an dem Nachhilfeangebot gering gewesen sein. Wie lief es an den Einrichtungen im Landkreis Günzburg? Wir haben einige Rektoren dazu befragt.

