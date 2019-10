Streit um Straßenausbau: Müssen jetzt Gerichte ran?

Wer die Kosten des Ausbaus der Dorfstraße in Egenhofen tragen muss, darum geht es in dem Streit zwischen Anwohnern und der Gemeinde Kammeltal. Die Auseinandersetzung wird wohl vor Gericht geklärt werden müssen. Was der Anwohner links davon hält, bringt er an seinem Gartentor deutlich zum Ausdruck.

Bild: Bernhard Weizenegger