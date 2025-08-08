Am Günzburger Bahnhof steht die Zeit still – und die Bahn weiß von nichts

Für eine Reise mit dem öffentlichen Nahverkehr von Günzburg aus braucht man derzeit so einiges. Eine Menge Geduld. Ein paar Snacks für die langen Fahrten, weil der Zug mal wieder stehen bleibt. Und seit Neuestem im besten Fall auch eine Armbanduhr. Nicht nur, um mit Schrecken und Selbstmitleid zu erkennen, wie viel kostbare Lebenszeit man am Bahnsteig verbringt – sondern auch ganz klassisch, um zu wissen, wie viel Uhr überhaupt ist. Das ist in Günzburg derzeit nämlich nicht möglich. Seit einigen Wochen stehen hier die Uhren still.

Das ist nicht etwa eine nette Metapher für die Zustände im Bahnverkehr. Tatsächlich sind die Uhren am Bahnhof schlicht stehen geblieben. Die Deutsche Bahn als Betreiber der Uhren an deutschen Bahnhöfen zeigt sich in ihrer Antwort auf eine Anfrage unserer Redaktion überrascht. „Wir bedanken uns für den Hinweis, dass die Uhr in Günzburg aufgrund einer technischen Störung aktuell nicht die richtige Zeit anzeigt. Die Reparatur oder Entstörung erfolgt so schnell wie möglich“, schreibt eine Sprecherin der Bahn. In der Zwischenzeit entschuldige man sich für die Unannehmlichkeiten und bittet um Verständnis.

Uhren bleiben stehen, während die Deutsche Bahn um Entstörung bemüht ist

Die Deutsche Bahn betreibt insgesamt rund 120.000 Uhren an Bahnhöfen, in Diensträumen, Automaten und Informations- und Sicherungssystemen. Diese kommen als einseitig sichtbare, doppelseitig sichtbare, historische oder moderne Uhren daher. 6000 Uhren werden heute schon per Funksignal gesteuert, gibt die Bahn an. An mehr als 4500 Bahnhöfen sind rund 7000 sogenannte dynamische Schriftanzeiger installiert, die über die nächste Fahrt oder etwaige Fahrplanabweichungen informieren. Die Zeitanzeige sowie die Zeitumstellung erfolge hier wie bei vielen Smartphones und Computern automatisch.

Dabei sind die Uhren der Bahn eigentlich recht verlässlich. Die Sprecherin erklärt, dass die Uhren bei der DB durch den Zeitzeichensender DCF77 versorgt werden, dessen Langwellensender mit der Atomuhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig gekoppelt ist. Übrigens: Die einheitliche Zeitmessung in Deutschland mit der Mitteleuropäischen Zeit geht auf die Initiative der Eisenbahnen im Jahr 1893 zurück. Bis dahin stellten Städte die Uhren nach eigenem Ermessen.

Wer sich allein auf die Günzburger Uhren am Bahnhof verlässt und deshalb den Zug verpasst, kann allerdings keinerlei Ansprüche geltend machen, informiert die Bahn auf Nachfrage. Wer am Gleis wartet und sich in einem Gefühl von falscher Sicherheit noch die letzte Zigarette vor der Abfahrt ansteckt, sollte lieber die eigene oder eine digitale Uhr der Bahn zurate ziehen. Die zumindest scheinen verlässlich zu funktionieren.