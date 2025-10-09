„Dass die Kühltürme in Sekunden dem Erdboden gleichgemacht werden, ist sehr bedauerlich“

„Das Kraftwerk ist für mich ... Lebensinhalt“
Hubert Gerblinger ist Vorsitzender der Kraftwerkskapelle Gundremmingen und arbeitete jahrzehntelang im Kraftwerk. Er sagt, das AKW habe einen großen Stellenwert in seinem Leben. Dennoch hält er es für richtig, dass die Kühltürme am 25. Oktober gesprengt werden. Im Video sagt er, warum er so denkt – und ob sein Musikverein auch ohne Atomkraftwerk eine Zukunft hat.
Sprengung der Kühltürme „sehr bedauerlich“
Richard Harlacher war lange Zeit Pfarrer für die Gemeinde Gundremmingen. Für ihn ist das Atomkraftwerk mit seinen Kühltürmen das Wahrzeichen der Region. Dass die Türme bald Geschichte sein werden, bedauert er. Im Video sagt er, was er mit den imposanten Bauwerken verbindet.
„Die Sprengung der Kühltürme ist belanglos“
Raimund Kamm aus Augsburg setzt sich seit vielen Jahren gegen die Nutzung von Atomkraft ein. Die Sprengung der Kühltürme steht er gleichgültig gegenüber. Im Video sagt er, welches Thema ihn viel stärker umtreibt.
„Da drüben beim Dampf, da kommen wir her“
Tobias Bühler ist seit mehr als zehn Jahren Bürgermeister der Gemeinde Gundremmingen. Für ihn bedeutet das Atomkraftwerk Heimat. Dass die Kühltürme gesprengt werden, sieht er dennoch nüchtern – und als Zeichen für die Zukunft.
@Herr Bradt: Überbleibsel einer überholten, teuren Form der Stromerzeugung zu räumen um Platz zu schaffen für eine neue, nachhaltige und krisensichere Form der Energiegewinnung kann man wohl nur schwerlich als „sinnlose Zerstörung“ bezeichnen. Es sei denn, man argumentiert hier nicht faktenbasiert.
In Gundremmingen wird nur eine Peaker-Gasanlage gebaut. Das sind nur kleine Gaskraftwerke zum Ausgleich der Schwankungen der Erneuerbaren............................Da brauchts keine so großen Kühltürme!
Vielleicht waere es ja auch eine Ueberlegung, etwas zu bauen, wofuer das vorhandene Sinn macht.
A ha, der Bürgermeister sieht also die Sprengung als Zeichen für die Zukunft. Sinnlose Zerstörung ist also die Zukunft Deutschlands? Deutschland schafft sich also doch ab. Politiker sollten sich mal überlegen, was sie so daherschwätzen, wenn der Tag lang ist.
Herr Bradt, heben Sie alles auf, was Sie nicht mehr brauchen? Die Sprengung der Türme ist keine sinnlose Zerstörung, sondern Aufräumen nach einem sehr teuren und fatalen Experiment, unter dem noch lange die folgenden Generationen zu leiden haben. Denn sie müssen mit dem strahlenden Müll leben und umgehen. Auch in Gundremmingen ist das Thema Müll ja noch in keinster Weise geklärt. Ist Ihnen eigentlich klar, dass dort hochgiftiges Zeug noch sehr lange lagern wird? Ihr dramatisches "Deutschland schafft sich ab"-Lied können Sie sich wirklich sparen. Das ist aus der Zitatensammlung der AfD, die braucht man ebensowenig wie die Kühltürme des alten AKW.
So unrecht hat Herr Bradt sicher nicht. Warten wir ab, wo Deutschland in der Zukunft all den Strom hernehmen will, den Wirtschaft, Haushalte und vorallem auch die so hochgepriesenen Elektro-Autos benötigen.
Frau Schuster, über den zukünftigen Stromverbrauch gibt es viele fundierte Prognosen. Schon 2018 wurde eine im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Industrie bemerkenswerte Studie vorgelegt „Klimapfade für Deutschland“. Heute geht man davon aus, dass der Mehrbedarf für E-PKW etwa 100 TWh/a (Terawattstunden also 100 Mrd. kWh pro Jahr) beträgt. Für E-LKW nochmal das gleiche. Für E-Wärmepumpen rd. 120 TWh/a. Ebenfalls viel Strom werden wir für die Dekarbonisierung chemischer Prozesse (Ammoniak, Stahl, Zement, …) brauchen. Das alles können wir mit Solar und Wind schaffen. Für die Versorgungssicherheit brauchen wir den Mix Erneuerbarer Energien, den Stromverbund, Lastmanagement und Speicher. Raimund Kamm
Frau Schuster, wir können uns gut mit Strom aus Erneuerbaren Quellen versorgen. Eine moderne WKA kann in Süddeutschland je nach Standort 12 bis 17 Mio. Kilowattstunden Strom im Jahr liefern. Eine Anlage kann so entweder über 5.000 E-Autos oder über 5.000 elektrische Wärmepumpen mit Strom versorgen. In Schleswig-Holstein und auch in Mecklenburg-Vorpommern und einigen anderen Bundesländern wird heute schon mehr grüner Strom erzeugt wie insgesamt im Land Elektrizität verbraucht wird. Und dort werden die Strompreise sinken, was Unternehmen und Arbeitsplätze anlockt. Raimund Kamm
Ich verstehe eines nicht: Dass die Reaktoren und alles atom-spezifische abgebaut wird, ist nachvollziehbar. Wenn aber neue Gaskraftwerke gebaut werden sollen, laesst sich da nicht ein Teil des vorhandenen wie z.B. die Kuehltuerme weiter nutzen ?
Atomkraftwerke sind riesige Dampfturbinen welche durch Kernspaltung beheizt werden. Eine der ineffektivsten Methoden um Strom zu erzeugen. Die Kühltürme haben die Aufgabe die riesige Menge an nicht nutzbarer Wärme abzubauen und sind somit ein deutlich sichtbares Zeichen für Ineffektivität. Es gibt daher auch keine sinnvolle technische Weiterverwendung der Kühltürme.
