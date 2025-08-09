Icon Menü
Baden in den Seen im Landkreis Günzburg: Wasserqualität nach Regen unbedenklich

Landkreis Günzburg

Auch nach dem Dauerregen ist Baden in den Seen im Landkreis sicher

Nach den Starkregenfällen bleibt die Wasserqualität der Badeseen im Landkreis Günzburg unbedenklich. Das Landratsamt gibt dennoch Empfehlungen für das Baden.
Von Nadine Ballweg
    • |
    • |
    • |
    In den Seen im Landkreis Günzburg darf auch nach den Regenfällen der vergangenen Wochen gebadet werden.
    In den Seen im Landkreis Günzburg darf auch nach den Regenfällen der vergangenen Wochen gebadet werden. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

    In den vergangenen Wochen fiel der Badespaß in den Seen im Landkreis Günzburg buchstäblich ins Wasser. Anhaltende Regenfälle machten den Ausflug an die hiesigen Gewässer eher zur Mutprobe für Schwimm-Begeisterte als zum sommerlichen Zeitvertreib. Während noch vor einiger Zeit die Gefahr bestand, das Wasser in den Seen könnte wegen der Hitzewelle umkippen, richtete sich der Blick zuletzt eher auf die neuen Wassermassen, die, angereichert mit Schlamm und Keimen, das Wasser trübten. Doch das Günzburger Landratsamt gibt Entwarnung.

