Auch nach dem Dauerregen ist Baden in den Seen im Landkreis sicher

In den vergangenen Wochen fiel der Badespaß in den Seen im Landkreis Günzburg buchstäblich ins Wasser. Anhaltende Regenfälle machten den Ausflug an die hiesigen Gewässer eher zur Mutprobe für Schwimm-Begeisterte als zum sommerlichen Zeitvertreib. Während noch vor einiger Zeit die Gefahr bestand, das Wasser in den Seen könnte wegen der Hitzewelle umkippen, richtete sich der Blick zuletzt eher auf die neuen Wassermassen, die, angereichert mit Schlamm und Keimen, das Wasser trübten. Doch das Günzburger Landratsamt gibt Entwarnung.
Landkreis Günzburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden