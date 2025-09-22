Bahnstrecke über Günzburg wird erst 2034 saniert: Was dabei passieren soll

Die Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg gilt als eine Lebensader der Schwaben. Seit etwa 170 Jahren verbindet die Bahnlinie die beiden Großstädte in Baden-Württemberg und Bayern. Bund und Bahn planen schon lange, die viel befahrene Strecke im Zuge einer Generalsanierung auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Im Zentrum der aktuellen Diskussionen stand jedoch vergangene Woche die Neubaustrecke Augsburg-Ulm, an der seit Jahren geplant wird und mit deren Bau in einigen Jahren gerechnet wurde. Laut Dokumenten des Bundesverkehrsministeriums gehöre das milliardenschwere Großprojekt zu den möglicherweise nicht finanzierbaren Projekten. Was aber ist mit der Bestandsstrecke? Die Bahnverbindung ist eine von rund 40 Bahnstrecken in Deutschland, die mit Geld aus dem Sondervermögen generalsaniert werden sollen. Vor wenigen Tagen erst hat die Bahn einen neuen Zeitplan für dieses Mammutprojekt vorgelegt. Doch reicht auch das Geld?

