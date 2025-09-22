Icon Menü
Bahnstrecke Ulm-Augsburg: Sanierung erst 2034 – Kritiker äußern Bedenken

Günzburg/Ulm/Augsburg

Bahnstrecke über Günzburg wird erst 2034 saniert: Was dabei passieren soll

Die Entscheidung steht: Die bestehende Bahnverbindung zwischen Ulm und Augsburg wird vier Jahre später als geplant generalüberholt. Immerhin? Oder zu spät?
Von Katja Röderer und Sophia Huber
    • |
    • |
    • |
    Die Gleise einer fertig montierten Weiche. Bei einer Generalsanierung soll in wenigen Monaten die Bestandsstrecke in Form gebracht werden.
    Die Gleise einer fertig montierten Weiche. Bei einer Generalsanierung soll in wenigen Monaten die Bestandsstrecke in Form gebracht werden. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Die Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg gilt als eine Lebensader der Schwaben. Seit etwa 170 Jahren verbindet die Bahnlinie die beiden Großstädte in Baden-Württemberg und Bayern. Bund und Bahn planen schon lange, die viel befahrene Strecke im Zuge einer Generalsanierung auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Im Zentrum der aktuellen Diskussionen stand jedoch vergangene Woche die Neubaustrecke Augsburg-Ulm, an der seit Jahren geplant wird und mit deren Bau in einigen Jahren gerechnet wurde. Laut Dokumenten des Bundesverkehrsministeriums gehöre das milliardenschwere Großprojekt zu den möglicherweise nicht finanzierbaren Projekten. Was aber ist mit der Bestandsstrecke? Die Bahnverbindung ist eine von rund 40 Bahnstrecken in Deutschland, die mit Geld aus dem Sondervermögen generalsaniert werden sollen. Vor wenigen Tagen erst hat die Bahn einen neuen Zeitplan für dieses Mammutprojekt vorgelegt. Doch reicht auch das Geld?

