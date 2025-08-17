Barrierefreiheit: Im Landkreis Günzburg gibt es noch zu viele Hürden

Wo gibt es im Landkreis noch Hürden, die der Barrierefreiheit im Wege stehen? Diese Frage der Woche haben wir unseren Leserinnen und Lesern gestellt. Die Antworten fielen deutlich aus: Hürden und Hindernisse für Menschen, die mit Rollatoren oder Rollstühlen unterwegs sind, gibt es offenbar noch eine ganze Menge. Dabei gibt es noch mehr Probleme als zu hohe Bordsteinkanten oder enge Durchgänge.

Stefan Wagner aus Krumbach schreibt dazu: „In der Ulmer Straße in Krumbach ist es sehr schwierig für Rollstuhlfahrer oder mit Kinderwagen oder Rollator beziehungsweise für kleine Kinder mit Lauf- oder Fahrrad, die Straße schnell und auf direktem Weg zu überqueren. Das liegt an den sehr hohen Bordsteinen. Die Absenkungen aus den Grundstückszufahrten sind zu weit versetzt, als dass sie genutzt werden können. Auch ist die Fahrbahn sehr breit, was zügiges Überqueren zusätzlich erschwert.“ Beobachtet hat unser Leser auch, dass dort (zu) schnell gefahren wird. „Eine Querungshilfe oder zumindest gegenüberliegende Bordsteinabsenkungen wären hilfreich und nötig“, findet er.

Barrierefreiheit im Kreis Günzburg: Leser berichten von Hürden für Rollstuhlfahrer

Sabine Jager aus Burgau hat unseren Artikel zum Anlass genommen, und selbst ihre Stadt unter die Lupe genommen. Die Burgauerin ist, wie sie schreibt, seit 25 Jahren auf den Rollstuhl angewiesen. „Mir ist sehr wohl bewusst, dass Behinderungen ganz individuell sind und Barrierefreiheit ganz unterschiedlich gesehen wird. Das werden Normen und Abmessungen auch nie ausschalten können.“ Konkret ist ihr etwa in der Stadtstraße aufgefallen, dass zwar immer wieder die Kante vom Gehsteig zur Straße abgeschliffen wurde. „Aber leider ist das nicht so ohne weiteres sichtbar.“ Die Streifen, die teilweise aufgeklebt wurden, seien entweder so unauffällig, dass man sie nicht gut erkennen könne, oder teilweise schon wieder abgegangen. Sabine Jager schlägt vor, diese Übergänge besser sichtbar zu machen.

Der Weg durch die Burgauer Innenstadt ist für Rollstuhlfahrer alles andere als einfach - nicht nur wegen des Kopfsteinpflasters. Foto: Sabine Jager

Auch der Weg von der Ulmer Straße Richtung Stadtmitte sei sehr schwierig. So kämen von der Kapuzinerstraße die Autos relativ schnell angefahren. „Wenn ich also hier die Straße wechseln will, muss ich sehr schnell sein, was ich nicht bin und zuerst schon mal gesehen werden.“ Stattdessen auf der rechten Straßenseite zu bleiben sei allerdings ebenfalls gefährlich, weil im weiteren Verlauf der Gehweg teilweise fehlt und Absenkungen nicht vorhanden sind. Auch das unebene Kopfsteinpflaster oder das hohe Gefälle entlang des alten Hotels zur Post erschweren den Weg. „Die Gefahren muss ich beachten. Aber verkehrstechnisch scheint mir dieser Weg am ungefährlichsten“, so Jager. Auch bei den Behindertenparkplätzen fehlten teilweise Markierungen und Absenkungen. Únd schließlich sei der Bahnhof Burgau überhaupt nicht barrierefrei.

Nicht nur Rollstuhlfahrer stroßen im Landkreis Günzburg auf Hürden

Als Nutzer eines elektrischen Rollstuhls deckt Thomas Burghart Schwachstellen in Günzburg auf. „Ich stoße im Alltag auf zahlreiche Barrieren. Besonders in Günzburg fällt mir auf, dass viele öffentliche Einrichtungen, Geschäfte und gastronomische Betriebe nicht oder nur eingeschränkt barrierefrei sind“, schreibt er uns. So sei das Angebot an Restaurants und Cafés, die mit dem Rollstuhl problemlos zugänglich sind, leider sehr begrenzt. Häufig fehlt es an barrierefreien, rollstuhlgerechten Toiletten. „Auch Arztpraxen sind oftmals schwer oder gar nicht erreichbar, da sie sich in Gebäuden ohne Aufzug oder mit Stufen im Eingangsbereich befinden“, sagt Burghart. Im Einzelhandel erschweren Stufen am Eingang oder sehr enge Regalreihen den Zugang, das sei im Bereich Tourismus ähnlich: „Viele Hotels und Ferienwohnungen verfügen nicht über einen Aufzug, haben Stufen am Eingang oder sind generell nicht rollstuhlgerecht“, hat Burghart festgestellt. Eine Herausforderung stelle auch die Beschaffenheit öffentlicher Wege dar – etwa Kopfsteinpflaster, stark geneigte Gehwege oder unebene Straßenoberflächen.

„Barrierefreiheit betrifft jedoch nicht nur Rollstuhlfahrer“, darauf möchte Thomas Burghart auch hinweisen. „Menschen mit Sehbehinderungen finden oft keine Bodenindikatoren zur Orientierung. Menschen mit Hörbehinderungen stoßen in öffentlichen Gebäuden wie Theatern oder Stadtverwaltungen auf fehlende Induktionssysteme. Menschen mit kognitiven Einschränkungen profitieren von klaren Piktogrammen und Beschilderungen in leichter Sprache – diese sind jedoch selten vorhanden.“ (AZ)