Teuerste Straßenbaumaßnahme des Landkreises startet

Der Ersatzneubau der Mindelbrücke in Jettingen kann beginnen. „Wir haben in den vergangenen Monaten gesehen, welche Bedeutung die Brücken in unserem Landkreis haben“, sagte Landrat Hans Reichhart beim Spatenstich. Es handele sich zwar auf den ersten Blick nur um eine Brücke, doch die Mindelbrücke sei auch eine wesentliche Verkehrsachse im Landkreis. Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm zeigte sich erfreut, dass die Bauarbeiten nun beginnen können. „Die Verkehrsführung hat in der Vergangenheit für Diskussionen gesorgt“, berichtete Böhm. Und auch in den kommenden Monaten wird es zu Einschränkungen kommen.

Nachdem im November 2022 Schäden entdeckt wurden, musste die Brücke bereits für den Schwerlastverkehr gesperrt werden. Ab dem 3. Februar wird die Wettenhauser Straße (GZ 17) während der Bauarbeiten für den gesamten Verkehr voll gesperrt. Zunächst werden Rodungsarbeiten stattfinden und ein Behelfssteg für Fußgänger und Radfahrer gebaut. Anschließend werden die bestehende Mindelbrücke sowie die bestehende Geh- und Radwegbrücke abgebrochen. Die Bauzeit beträgt rund acht Monate, die Fertigstellung des Neubaus ist für Ende September 2025 geplant. Zum Abschluss der Bauarbeiten wird die Fahrbahndecke der Wettenhauser Straße zwischen dem Kreisverkehr St 2025/GZ 17 und der Bischofstraße sowie im Kreisverkehr selbst erneuert. Die gesamte Baumaßnahme soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

Vollsperrung der Wettenhauser Straße: Umleitung in Jetting betrifft nun gesamten Verkehr

Während der Bauzeit wird die bestehende Umleitung für den Schwerverkehr auf den gesamten Verkehr ausgeweitet. Die Umleitung erfolgt ab dem 3. Februar 2025 ab dem Kreisverkehr westlich von Jettingen (St 2025 / GZ 17) in Richtung Norden (Fahrtrichtung A8) über die Ortsumfahrung Jettingen-Scheppach (St 2025), weiter über die Messerschmitt- und Hauptstraße bis zur Kreisstraße GZ 17 (und umgekehrt). Das Gewerbegebiet Dieselstraße und der Hammerschmiedweg bleiben während der Brückenbauarbeiten von Westen her erreichbar und befahrbar.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 3,9 Millionen Euro. Der Freistaat Bayern fördert diese mit 65 Prozent, „das ist nicht immer so“, sagte Henrik Vosdellen vom Staatlichen Bauamt Krumbach. Für den Landkreis Günzburg verbleiben somit rund 1,1 Millionen Euro. Der Landrat sprach beim Spatenstich von der „finanziell größten Straßenbaumaßnahme des Landkreises in diesem Jahr“. (AZ, ceth)