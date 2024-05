Jettingen-Scheppach

So soll die neue Mindelbrücke in Jettingen aussehen

Der Bestandsbau der Mindelbrücke in Jettingen muss einem Neubau weichen. Wie das neue Bauwerk aussehen soll, zeigen Entwürfe des beauftragten Ingenieurbüros Dr. Schütz Ingenieure.

Von Celine Theiss

Ende des Jahres soll es so weit sein: Die bestehende Mindelbrücke, die auf der Kreisstraße GZ 17 liegt und von Goldbach nach Jettingen führt, wird abgerissen und ein Ersatzneubau nimmt ihren Platz ein. Nachdem Schäden an dem Bauwerk bekannt wurden, musste gehandelt werden. Aufgrund von nicht eingehaltenen Fahrverboten über die Brücke musste die Fahrbahn erst vor Kurzem verengt werden. Für den Neubau gibt es mittlerweile schon konkrete Pläne, was Bettina Arnegger aus dem Staatlichen Bauamt Krumbach bestätigt.

Die Planung befindet sich laut Arnegger aus der Abteilung Konstruktiver Ingenieurbau im Abschluss der Entwurfsphase. Direkt im Anschluss gehe es mit der Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe des Bauauftrages weiter. Die Planung des Projekts hat das Kemptener Ingenieurbüro Dr. Schütz Ingenieure übernommen. Künftig sollen Fahrbahn sowie Geh- und Radweg auf der Brücke verlaufen, aktuell gibt es hierfür zwei Bauwerke. Die Fahrbahn soll künftig sechseinhalb Meter messen, der Geh- und Radweg auf der Nordseite drei Meter und der Gehweg auf der Südseite eineinhalb Meter.

