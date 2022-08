Bibertal

vor 17 Min.

Bibertaler Bürgermeister: "Ich möchte hier im Gremium nicht vorgeführt werden"

Plus In der letzten Sitzung vor der Sommerpause wies der Bürgermeister auf seine Stellung hin. Außerdem ging es um einen Radweg und natürlich: das Trinkwasser.

Von Sandra Kraus

Bürgermeister Roman Gepperth ( CSU) hat die letzte Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause für eine Bitte genutzt. "Ich möchte hier im Gremium nicht vorgeführt werden. Ich bitte darum, dass Sie alle überlegen, welche Stellung der Bürgermeister hat. Es ist alles durch Gesetze geregelt. Hier im Gremium geht es immer zu langsam, wir müssen uns aber an die Gesetze halten." Gepperth zitierte den Amtseid, den jedes Gemeinderatsmitglied geleistet hat und den es zu erfüllen gelte. Seit einigen Sitzungen ist zu beobachten, dass gerade Mitglieder der CSU-Fraktion unter dem Punkt "Verschiedenes" hartnäckig nach dem Stand von Langzeitprojekten fragen. Gepperth sagte dazu: "Es laufen viele Projekte und sie werden alle bearbeitet." In dieser Sitzung hatte Martin Scheer (CSU) durchaus polemisch gefragt, wie es um den Kindergarten St. Josef stehe, dessen Einweihung laut Plan in vier Wochen sei. Gepperths Antwort: "Die Kita ist im Verwaltungsvollzug." Noch ist der Bau nicht begonnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen