Bibertal

18:00 Uhr

Kreisbrandrat kritisiert den Feuerwehrbedarfsplan in Bibertal

Plus Der Gemeinderat Bibertal muss sich überlegen, wie es in Zukunft feuerwehrtechnisch weitergeht. Dazu soll der Feuerwehrbedarfsplan fortgeschrieben werden.

Von Sandra Kraus

Die altersbedingten TÜV-Probleme des Feuerwehrautos der Feuerwehr Ettlishofen und die Tatsache, dass das 40 Jahre alte Fahrzeug der Feuerwehr Silheim auch in die Jahre gekommen ist, brachten bei den gemeindlichen Entscheidungsträgern eine größere Diskussion ins Rollen. Kreisbrandrat Stefan Müller wurde in die Bibertaler Gemeinderatssitzung eingeladen, mit der Bitte um Beratung. Müller knöpfte sich den Feuerwehrbedarfsplan für die sieben Ortsteilfeuerwehren vor und war nicht mit allem einverstanden, was er auf den über einhundert Seiten las und was es auslöste.

Es sei nicht zu verstehen, so Müller, warum die Feuerwehren in Bühl und Echlishausen infolge des Feuerwehrbedarfsplans „aufgerüstet“ wurden und aus seiner Sicht „überdimensionierte Fahrzeuge“ gekauft wurden. „Wenn das Echlishauser Fahrzeug eine Nummer kleiner gekauft worden wäre, hätte Silheim auch ein neues bekommen können.“ Im Juli 2019 wurde vom damaligen Gemeinderat für Bühl ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 und für Echlishausen ein LF 20 gekauft. Bühl hat im Gegensatz zu Echlishausen eine erweiterte Beladung für technische Hilfeleistung. Enorme Schwierigkeiten hat Stefan Müller mit dem Passus im Feuerwehrbedarfsplan, dass die Feuerwehr Bühl auch Echlishausen abdecken könne und somit die Wehr in Echlishausen verzichtbar wäre. „Die Feuerwehren übernehmen nicht nur die gemeindliche Pflichtaufgabe rund um den Brandschutz, sondern sind auch für das kulturelle Leben im Dorf unverzichtbar. Sie haben auf jeden Fall Bestandsschutz.“

