Plant der Landkreis Günzburg mit einem Feuerwehrzentrum?

Plus Der Kreis erarbeitet einen Feuerwehrbedarfsplan, der sich an vorhandenen Gefahren orientiert. Was das für die Standorte bedeutet und warum Hagenried so wichtig ist.

Von Ralf Gengnagel

Wie ist die Feuerwehr aufgestellt? Welches Gefahrenpotenzial ist im Landkreis vorhanden? Und sind die Feuerwehren technisch für alle Notfälle ausgerüstet? Der Kreisfeuerwehrverband Günzburg klopfte die Feuerwehrstützpunkte ab, um solche Fragen für den Feuerwehrbedarfsplan des Landkreises zu ermitteln und Lösungen anzubieten.

Im Kreis gibt es 107 Gemeindefeuerwehren, sechs Werkfeuerwehren und zwei Betriebsfeuerwehren. Die Standorte der Feuerwehren, die für die allgemeine Gefahrenabwehr zuständig sind, sind gut aufgestellt. Es gibt aber auch mögliche Szenarien von Großeinsätzen. In diesen Fällen werden die Feuerwehren durch Spezialkräfte des Landkreises unterstützt, die an verschiedenen Standorten untergebracht sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

