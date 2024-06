Bibertal

vor 16 Min.

Nach dem Hochwasser: Auch im Bibertal wird nun aufgeräumt

Plus Während sich die Situation in Teilen des Landkreises weiter zuspitzt, haben in Bibertal Aufräumarbeiten begonnen. Bürgermeister Roman Gepperth über die Lage.

Von Celine Theiss

Bibertal war am vergangenen Wochenenden eine der ersten Gemeinden des Landkreises, die von dem Jahrhunderthochwasser überrollt wurden. Bewohnerinnen und Bewohner mussten zeitweise evakuiert werden. Nach dem Bangen folgen nun seit Sonntag die Aufräumarbeiten. "Für das, was passiert ist, haben wir es gut überstanden" sagt Bürgermeister Roman Gepperth. Er kennt die aktuelle Lage.

Die Wassermassen trafen Bibertal schnell und heftig. Foto: Roman Gepperth

"Opferstetten und Bühl sind am meisten betroffen", bilanziert der Bürgermeister die Schäden nach der Flut. Durch die Lage an Biber und Biberkanal mussten auch einige Bürgerinnen und Bürger der betroffenen Ortsteile noch am Samstag evakuiert werden. Laut dem Bürgermeister konnten diese am Sonntag bereits zurückkehren. Dennoch hätten sich Anwohner zunächst geweigert, ihr Zuhause zu verlassen. "Sie haben dann aber schnell eingesehen, dass es notwendig ist", so Gepperth.

