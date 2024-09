Wieder Keime im Wasser gefunden: Abkochgebot im Bibertal bleibt bestehen

Bereits seit Ende Juli müssen die Haushalte in Bibertal ihr Trinkwasser abkochen, bevor sie es beispielsweise zum Kaffeekochen nutzen können. Nun steht fest, dass es noch länger dauern wird, bis das Leitungswasser wieder ganz normal genossen werden kann: Denn erneut sind Keime im Wasser gefunden worden.

Bei den jüngsten Untersuchungen sei es wieder zu Befunden von Enterokokken an vier Probenahmestellen gekommen, schreibt die Gemeinde auf ihrer Homepage. Auch über die Warn-App Nina ging am Donnerstagnachmittag eine entsprechende Aktualisierung der Warnung an die Mobilgeräte raus. Gefunden wurden die Keime an den Messstellen Kissendorf Friedhof, Bühl Friedhof, Happach und am Übergabeschacht Anhofen. „Es wird weiter mit Hochdruck an der Ursachenforschung mit allen Beteiligten gearbeitet“, versichert die Gemeinde. Das Abkochgebot im gesamten Trinkwassernetz der Wasserversorgung Bibertal sowie die zusätzliche Desinfektion durch Chlor im Trinkwassernetz von Bühl, Opferstetten, Echlishausen, Anhofen und Happach bleibt deshalb bis auf Weiteres bestehen.

Abkochgebot in Bibertal: Das müssen Anwohner wissen

Die Einwohnerinnen und Einwohner werden dazu aufgerufen, Leitungswasser nur abgekocht zu trinken. Abkochen ist ebenso notwendig für die Zubereitung von Nahrung, Kaffee und Tee, Waschen von Obst, Gemüse und Salat, Wassersprudler, Eiswürfelzubereitung und Auflösen von Medikamenten. Auch zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden soll ausschließlich abgekochtes Leitungswasser verwendet werden.

Trinkwasserspender an der Wasserleitung müssen abgeschaltet werden. Wer nicht abkochen will, sollte abgepacktes Wasser verwenden. Für die Toilettenspülung und andere Zwecke kann das Leitungswasser ohne Einschränkungen genutzt werden. Menschen mit geschwächter Immunabwehr oder Empfänglichkeit für Infektionen wird empfohlen, das Wasser nicht nur für den Verzehr, die Zubereitung von Lebensmitteln und das Reinigen von Geschirr abzukochen, sondern auch zur Anwendung am Körper. Abkochen ist ansonsten nicht notwendig für Händewaschen, Duschen, Baden, Toilettenspülung, Wäschewaschen in der Waschmaschine, Geschirrspülen mit und ohne Spülmaschine. (AZ, rjk)