Grundsteuer: Antrag auf Senkung der Hebesätze scheitert in Bubesheim

In Bubesheim werden die Grundsteuer-Hebesätze, die im September 2024 festgelegt wurden, nicht mehr geändert. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Im Dezember hatte der Zweite Bürgermeister Rainer Finkel einen entsprechenden Antrag eingebracht, die Hebesätze in der Grundsteuer A und B in Höhe von jeweils 320 Prozent noch einmal zu diskutieren und gegebenenfalls zu senken. Er wollte damit Mehreinnahmen der Gemeinde zulasten der Bürger gegensteuern, da die Hebesätze genau denen vor der Grundsteuerreform entsprachen. Auch Nachbarkommunen hatten ihre Hebesätze verringert.

