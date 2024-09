Infomobil der Bahn hält in Bubesheim – aber künftig kein Zug

Eigentlich möchte er sich heute „nur mal zeigen lassen, wo die Bahntrasse genau verlaufen wird“, sagt der Anwohner aus Wasserburg, als er in das weiße Infomobil der Deutschen Bahn steigt. Dass er das sogar gleich vom Projektleiter der ICE-Trasse, die künftig in der Nähe seines Grundstücks verlaufen wird, erklärt bekommt, ist ihm dabei noch nicht bewusst. Ziemlich unscheinbar wirkt das Infomobil von außen vor dem Bürgerhaus in Bubesheim, mit dem das Team des Bahnprojekts Ulm-Augsburg rund um Projektleiter Markus Baumann an mehreren Orten in der Region in den Landkreisen Günzburg, Augsburg und Neu-Ulm unterwegs sein wird. Was in dem Anhänger gesprochen wird, ist für viele Interessierte und Betroffene von großer Bedeutung. Bubesheim ist der erste Halt des Infostands. Hier gibt es den Wunsch einiger Bürgerinnen und Bürger, selbst einen Regionalhalt im Zuge des Ausbaus zu bekommen, so wie es in Zusmarshausen im Kreis Augsburg geprüft wird. Fast schon beiläufig wird auf eine Nachfrage erwähnt, dass dieses Anliegen so gut wie vom Tisch sei.

