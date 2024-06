Bubesheim

vor 16 Min.

Neue ICE-Strecke vs. Wasserschutzgebiet: "Riesenproblem" für Bubesheim?

Plus Der Gemeinderat diskutiert über die als raumverträglich beurteilten ICE-Trassen. Außerdem geht es um eine Firma, die ihren Sitz südlich der A8 erweitern will.

Von Sandra Kraus

Eine Vielfalt an Themen ist im Gemeinderat Bubesheim behandelt worden. Mit Spannung erwartet wurde die landesplanerische Beurteilung zum Bahnprojekt Ulm– Augsburg. Die Regierung von Schwaben hat im Raumordnungsverfahren die verschiedenen Trassen landesplanerisch beurteilt. Fünf Verläufe wurde dabei als raumverträglich beurteilt, von den Varianten violett und orange wäre Bubesheimer Flur betroffen. Bürgermeister Gerhard Sobczyk sagte: „Wir sind mit unseren Bedenken vertreten.“ In der Beurteilung, die auf der Internetseite des Bahnprojekts Ulm–Augsburg veröffentlicht ist, ist festgehalten, dass Auflagen zum Trinkwasserschutz der Bubesheimer nötig seien, sollte die Wahl auf eine autobahnnahe Trasse fallen. Am Freitag will die Deutsche Bahn ihre Wunschtrasse vorstellen.

Wie ist das Wasserrecht in Bubesheim mit der ICE-Trasse vereinbar?

Aktuell beantragt Bubesheim das Wasserrecht für die beiden Tiefbrunnen neu. Wie groß das neue Wasserschutzgebiet ausgewiesen werden muss, ist bisher nicht bekannt. Es könnte aber passieren, dass die Neubaustrecke das Wasserschutzgebiet queren wird. Zweiter Bürgermeister Rainer Finkel äußerte sich dazu: „Ich bin schockiert. Wir geben gerade viel Geld aus, um für die nächsten 20 Jahre das Wasserrecht zu bekommen, und jetzt kommt mit der Neubaustrecke ein Riesenproblem auf uns zu. Mit baulichen Maßnahmen ist alles machbar, das ist doch ein Freibrief für die Bahn.“ Bürgermeister Sobczyk sah es entspannter: „Die baulichen Maßnahmen werden so gemacht, dass nichts passiert.“ Als beim großen Hochwasser die Stadtwerke Günzburg zwei Tage die Trinkwasserversorgung von Bubesheim eingestellt hatten, war man in Bubesheim sehr froh, mit den eigenen Brunnen die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger gewährleisten zu können. Im Normalfall speist Bubesheim Trinkwasser aus den eigenen Brunnen und aus Günzburg in sein Netz ein. In der landesplanerischen Beurteilung ist zu lesen, dass die Trasse im Abstrombereich des Grundwassers und nicht im Zustrombereich liegen würde. Bei entsprechenden Schutzmaßnahmen könnte die Trasse durch das Wasserschutzgebiet gebaut werden.

