vor 53 Min.

Der Friedberger Künstler Konrad Geldhauser zeigt seine Werke in Burgau

Plus Skulpturen, hölzerne Reliefs und Malerei stellt der Künstler Konrad Geldhauser bis Ende 2023 im Therapiezentrum Burgau aus. Ein Video zeigt die Werke.

Von Ralf Gengnagel

Ein Kastanienbaum, der einst vor dem Gerichtsgebäude in Augsburg stand, steht jetzt – zumindest sein entkernter, modellierter und zum Kunstobjekt verarbeiteter Stamm – im Therapiezentrum Burgau. Der Aufenthalt im Therapiezentrum ermöglicht derzeit Patientinnen und Patienten, aber auch Besucherinnen und Besuchern faszinierende Einblicke. Zu sehen ist eine Dauerausstellung des Friedberger Künstlers Konrad Geldhauser mit seinen abstrakten Skulpturen, hölzernen Schüsseln und Reliefs aus Holz. Der freischaffende Künstler, der sein Atelier in Merching hat, stellt in Burgau bis zum Ende des Jahres vier Holzskulpturen und seine Malerei aus.

"Justizia", wie Geldhauser das wohl markanteste Kunstwerk der Dauerausstellung nennt, ist so groß, dass er es mit einem Lastwagen nach Burgau anliefern ließ. Fast zwei Monate lang hat der Künstler den meterhohen Holzstamm der Kastanie entkernt und daraus ein abstraktes Kunstwerk geschaffen. Die Skulpturen des Friedbergers werden mit klassischen Bildhauerwerkzeugen geschnitzt. Dabei schließt er natürliche Verwachsungen, Äste und Risse mit ein und gibt jeder Figur dadurch einen individuellen Charakter. Ins Auge fallen auch drei weitere Holzskulpturen, die das Lebensthema "Holz" des Künstlers widerspiegeln.

