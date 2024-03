Burgau

18:00 Uhr

Erster Blick in die neuen Wohnungen der Stadtresidenz Burgau

Ein Spezialfahrzeug befördert Kies auf das Dach der Stadtresidenz in Burgau. Ende Juni sollen alle Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Plus Die Baustelle an der Augsburger Straße in Burgau befindet sich im Endspurt. Der Verkauf von Wohnungen ist bereits angelaufen.

Von Ralf Gengnagel

Bauunternehmer Robert Manhardt und sein Bauleiter Anton Rauner haben gute Laune. Auf der Großbaustelle der Stadtresidenz an der Augsburger Straße hat sich inzwischen viel getan. Sie stehen vor dem Eingang des Gebäudes und besprechen die nächsten Schritte. Ein Spezialfahrzeug hat sich währenddessen vor der Fassade in Position gebracht, um das Flachdach mit Kies aufzuschütten. Auf der Baustelle herrsche Endspurt, sagt der Bauunternehmer und öffnet die Türen zu den bereits fertigen Wohnungen in der oberen Etage. Noch sind nicht alle verkauft, doch das wird sich bald ändern.

"Wir sind sehr gut im Zeitplan", bestätigt Manhardt. Seit Mai 2022 wird tagein, tagaus an der Stadtresidenz gebaut. Entstanden ist ein Niedrigenergiehaus mit zweilagigem Putz, Fußbodenheizung, zwei technisch hochwertigen Wärmepumpen und Solaranlagen auf dem Dach. Der Außenputz ist aufgetragen und der Innenausbau der Wohnungen komplett abgeschlossen.

