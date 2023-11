Burgau

Bauunternehmer aus Burgau warnt vor Einbruch der Bauwirtschaft

Die Stadtresidenz Burgau an der Augsburger Straße 3 nimmt inzwischen Form und Gestalt an.

Plus Der Bau der Stadtresidenz in Burgau nimmt inzwischen Form und Gestalt an. Bauunternehmer Robert Manhardt spricht dennoch über die Misere im Wohnungsbau.

Bereits am frühen Morgen, wenn noch gar nicht alle Handwerker auf der Baustelle sind, steigt Robert Manhardt die Treppen im Rohbau der Burgauer Stadtresidenz hoch und verschafft sich ein Lagebild von der Baustelle. Auf der Dachterrasse lässt er seinen Blick schweifen. Links die einmalige Sicht auf die Stadtpfarrkirche, daneben die Dächer der Markgrafenstadt, rechts der Blick auf die Mindel mit unverbauter Natur. Nur kurz kann er das genießen, dann ruft sein Bauleiter von einer anderen Baustelle aus an. Manhardt ist für seine vielen Bauprojekte bekannt. Von rosigen Zeiten in seiner Branche könne er aber nicht gerade sprechen. Vor allem im Wohnungsbau stehen vielerorts die Kräne still. Der Bauunternehmer erzählt, warum das so ist, und was geschehen muss, damit die Bauwirtschaft nicht total einbricht.

Bauunternehmer und Investor Robert Manhardt genießt den Ausblick auf der Dachterrasse der Stadtresidenz Burgau. Foto: Ralf Gengnagel

Seit Mai 2022 wird die Stadtresidenz an der Augsburger Straße gebaut. Inzwischen nimmt sie immer mehr Form und Gestalt an. Derzeit werde der Außenputz aufgetragen. Aber auch innen tut sich so einiges. Die Fußbodenheizungen wurden verlegt. Jetzt kann der Estrich darauf. Rund zehn Firmen und etwa 60 Arbeiter sind täglich an der Baustelle zugange. "Wir nutzen jetzt natürlich noch das gute Wetter aus", sagt der Bauunternehmer.

