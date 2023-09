Burgau

vor 19 Min.

Grundstückskauf der Stadt Burgau soll Gewerbegebiet Limbach erweitern

In der Nähe des Limbacher Kreisverkehrs soll das neue Gewerbegebiet entstehen.

Plus Mit dem Kauf eines angrenzenden Grundstückes könnte die Stadt Burgau das geplante Gewerbegebiet Limbach vergrößern. Das wollen derzeit aber nicht alle im Stadtrat so.

Von Ralf Gengnagel Artikel anhören Shape

In Limbach soll ein neues Gewerbegebiet entstehen, auf dessen Großteil der Fläche der neue Kreisbauhof angesiedelt werden soll. Der Ausweisung des Gewerbegebietes hat der Stadtrat bereits längst zugestimmt. In der jüngsten Stadtratssitzung tauchte das Gewerbegebiet Limbach erneut auf der Tagesordnung auf. Die Rätinnen und Räte sollten über einen Grundstückskauf der Stadt beraten, der es möglich macht, das Gewerbegebiet zu erweitern. Bevor die Mitglieder des Stadtrates in die Beratung einstiegen, stellte Stadtrat Manfred Kramer ( SPD) den Antrag, dass darüber erst einmal nicht abgestimmt werden sollte. Er nannte Gründe, warum eine Entscheidung darüber zum jetzigen Zeitpunkt nicht getroffen werden könne.

Nicht alle Stadträte sind von dem Gewerbegebiet Limbach, auf dem auch der neue Kreisbauhof errichtet werden soll, begeistert. Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde in einer damaligen Sitzung gegen vier Stimmen beschlossen. Jetzt soll es gar erweitert werden. Der Stadt Burgau wurde inzwischen ein Grundstück zum Kauf angeboten, das mit einer Fläche von rund 3600 Quadratmetern an das bisher vorgesehene Gewerbegebiet angrenzt. Falle das Grundstück in städtische Hand, könne man das Gewerbegebiet ausdehnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen