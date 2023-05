Neuer Kreisbauhof soll nach Limbach kommen

Plus Das derzeit genutzte Bauhofareal des Kreises Günzburg in Burgau ist zu klein geworden. Nicht allen gefällt der ausgeguckte Standort. Worüber der Stadtrat noch entschieden hat.

Der aktuelle Bauhof des Landkreises Günzburg im Burgauer Gewerbegebiet ist in die Jahre gekommen, für Erweiterungen ist kein Platz. Jetzt rückt ein neuer Standort im Stadtteil Limbach in greifbare Nähe, für den der Stadtrat den Weg frei gemacht hat.

Die Suche des Landkreises nach einer geeigneten Fläche für einen Neubau ist von Erfolg gekrönt. Die Stadt Burgau kann dafür ein Grundstück mit ungefähr 10.000 Quadratmetern anbieten. Es befindet sich nördlich des Stadtteils Limbach am dortigen Kreisverkehr an der Staatsstraße 2510 (Günzburg-Burgau). Das Areal ist im Flächennutzungsplan der Stadt als Gewerbegebiet ausgewiesen, liegt aber derzeit im Außenbereich.