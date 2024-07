Kleine Helden ganz groß: Wie Kinder in Burgau Leben retten lernen

„Trau Dich“, das Konzept des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) gibt es schon seit längerem. Ziel ist, Kinder, so klein wie möglich, an das Thema Erste Hilfe heranzuführen. „Trau Dich“ bedeutet auch: die Scheu verlieren zu helfen. Zielgruppe sind Vorschulkinder in den Einrichtungen der Kinderbetreuung. Im BRK-Bereitschaftsraum der Ortsgruppe Burgau im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr fand nun ein „Trau-Dich-Kurs“ statt, eine Art Pilotprojekt nach Besuchen an fünf Kindergärten und drei Schulklassen und initiiert vom Jugendrotkreuz Burgau, welches am Wochenende endete. Jeweils drei Gruppen mit Kindern im Alter von dreieinhalb bis acht Jahren, zumeist mit einem Elternteil, hatten sich an insgesamt acht Samstagen getroffen.

