Mit der Bundeswehr in Burgau: So erleben die Menschen die Lage vor Ort

Plus Die Pegel sind gesunken, das Ausmaß der Schäden wird jetzt deutlich. In Burgau hilft die Bundeswehr beim Aufräumen, in Offingen wird nach einer zweiten Flut ausgepumpt.

"Mein Partner ist heute Morgen zu unseren Schrebergärten gefahren, um die Vögel zu füttern. Dort steht das Wasser immer noch knie-, teilweise hüfthoch", erzählt Gisela Stolze. Sie und viele andere Nachbarn aus der Aberthamer Straße in Burgau stehen gemeinsam vor den Wohnungen, schaffen ihr zerstörtes Hab und Gut vor die Haustüren. Vor ihnen wächst der Berg aus Müll – Müll, der vor wenigen Tagen noch keiner war. Die Frau fotografiert noch einmal ihre Waschmaschine und ihren Wäschetrockner, bevor Soldaten der Bundeswehr diese auf ihren Wagen hieven. Denn die Einsatzkräfte aus Murnau helfen nun mit mehreren Fahrzeugen der Markgrafenstadt bei den Aufräumarbeiten nach dem großen Hochwasser. Bevor die Soldaten und das Militärfahrzeug weiterziehen, ruft ihnen eine Anwohnerin "vielen Dank" hinterher.

Wer hier nicht vor Ort ist, bekommt auch digital mit, was am Dienstag in Burgau passiert. Eigentlich hätte Bürgermeister Martin Brenner diesen Kanal gerne unter schöneren Umständen eröffnet, doch so gibt es eben aufgrund der akuten Lage seit Montagabend einen WhatsApp-Kanal der Stadt, um die Bevölkerung zu informieren und die nächsten Tage und Wochen zu koordinieren. "Wir versuchen alle auf dem Laufenden zu halten", sagt er am Dienstagvormittag am Telefon, auch wenn er eigentlich gar keine Zeit hat, nimmt er sich vier Minuten. Einige Straßen sind immer noch nicht befahrbar, in der betroffenen Heimstättensiedlung ist der Strom abgeschaltet. Das Wasser hat sich zwischenzeitlich verzogen, die Warnung vom Vorabend wurde aufgehoben. Die betroffenen Gebiete wurden in Planquadrate eingeteilt, in denen die zugeteilten Einheiten mit der Erkundung und den Pumparbeiten loslegen. Dafür wird es im Laufe des Dienstags immer wieder Stromabschaltungen geben.

