Pflichtaufgaben belasten neuen Rekordhaushalt der Stadt Burgau

Plus Die Rätinnen und Räte stimmen trotz geplanter Schuldenaufnahme für das Zahlenwerk der Kämmerei. Freiwillige Leistungen müssen deswegen auf den Prüfstand.

Von Ralf Gengnagel

Für Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) ist die Sache klar. Der Haushalt 2024 hielt dem "Realitäts-Check" vor dem Burgauer Stadtrat Stand. Und das trotz drohender Kreditaufnahme in Höhe von rund acht Millionen Euro, weil herausfordernde Pflichtaufgaben die kommunale Kasse stark belasten. Der Haushalt 2024 der Stadt Burgau weist – wie schon im vergangenen Jahr – ein erneutes Rekordvolumen aus: Mit mehr als 56 Millionen Euro ist er so umfangreich wie noch nie zuvor. Der Stadtrat stimmte dem stattlichen Zahlenwerk, das zuvor vom Kämmerer Tobias Menz vorgestellt worden war, bei einer Gegenstimme zu.

Erstmals wurde 2023 die 50-Millionen-Marke im Finanzhaushalt überschritten. Ein Jahr später stieg das Haushaltsvolumen erneut um zwölf Prozent an. Der Verwaltungshaushalt kletterte auf rund 39 Millionen Euro (im Vorjahr 29,9 Millionen Euro). Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Burgau hänge ganz maßgeblich von einer möglichst hohen Zuführung zum Vermögenshaushalt ab, erklärte Menz. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine deutliche Steigerung festzustellen. Für den Verwaltungshaushalt, also den laufenden Betrieb, sind Einnahmen von etwa 33 Millionen Euro vorgesehen, die Ausgaben belaufen sich auf rund 30,6 Millionen Euro – bleibt also ein Plus von rund 2,4 Millionen Euro, das noch für Investitionen hergenommen werden kann. Langfristiges Ziel sei ein Zuführungsbetrag an das Investitionsvolumen in Höhe von zehn Prozent des Volumens des Verwaltungshaushaltes. "Dieses Ziel haben wir planungsmäßig nicht erreicht", sagt Menz. Dennoch habe man erstmals seit Jahren wieder erreicht, dass diese über zwei Millionen liege.

