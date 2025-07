Hier könnten in Burgau Ladesäulen für E-Fahrzeuge entstehen

Die Stadt Burgau könnte in Zukunft die Ladeinfrastruktur für Elektro-Fahrzeuge ausbauen. Im Rahmen des Programms Energiecoaching Plus in Schwaben hat das Planungsbüro Steinbacher-Consult aus Neusäß für die Markgrafenstadt ein grobes Konzept entwickelt und sich mögliche neue Ladepunkte angeschaut. Öffentliche Ladeplätze befinden sich derzeit am Rathaus und beim Therapiezentrum in der Dr.-Friedl-Straße. Benjamin Dietz, Teamleiter nachhaltige Energie und Mobilität des Planungsbüros, stellte in der vergangenen Sitzung des Stadtrates die Ergebnisse vor.

