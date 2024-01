Landkreis Günzburg

So steht es um die Elektromobilität im Landkreis Günzburg

Vier der insgesamt 21 LEW-Ladesäulen im Landkreis stehen am Günzburger Bahnhof.

Plus Die Bundesregierung kippt die E-Auto-Förderung, trotzdem steigt die Zahl der Zulassungen immer weiter – nicht zuletzt durch die Bezuschussung der Hersteller.

Von Dominik Bunk

Klimaschonende Mobilität ist ein Thema, das die Menschheit bewegt. Und zwar nicht nur junge Menschen, die freitags auf die Straße gehen oder solche, die sich aus Protest auf die Straße kleben, sondern auch die deutsche Automobilindustrie. Die setzt nämlich immer mehr auf Akkus und Elektromotoren. Die Auswahl an Fahrzeugen nimmt zu, die Anschaffungspreise ebenfalls. Im Rahmen von Sparmaßnahmen hat die Ampel-Koalition den Bonus für die Neuanschaffung über Nacht gestrichen. Deshalb stellt sich die Frage: Wie viele Menschen im Landkreis Günzburg leisten sich elektrische Fahrzeuge? Und steht trotz steigender Kosten in Aussicht, dass sie bald dem Platzhirsch Verbrenner das Revier streitig machen?

Deutschlandweit steigt der prozentuale Anteil von E-Fahrzeugen stetig an. Auch der Landkreis Günzburg ist da keine Ausnahme. Ende 2021 waren dort 85.699 Autos zugelassen, 945, also rund 1,1 Prozent davon, mit reinem E-Antrieb. 2190 Hybridfahrzeuge befanden sich ebenfalls darunter, außerdem ein einziges Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug. Zum Stichtag Ende November 2023 hat sich die Anzahl der Stromer innerhalb von zwei Jahren mehr als verdoppelt. Von insgesamt 85.337 Autos sind 2350 rein elektrisch, also rund 2,8 Prozent. Die Zahl der Hybride hat sich mit 3739 genauso markant erhöht, obendrein wurde ein zweites Wasserstoffauto zugelassen.

