Viel Geld für viele Sanierungsmaßnahmen

Die Stadt Burgau plant im kommenden Jahr viel Geld für die Sanierung von Straßen und Gehwegen in die Hand zu nehmen. In der vergangenen Sitzung des Stadtrats wurde ein entsprechendes Sanierungsprogramm vorgestellt. Betroffen sind mehrere Stellen im Stadtgebiet, darunter acht Baumaßnahmen, drei Fugensanierungen und zusätzliche Sanierungen mehrerer Kleinflächen. Die Stadtverwaltung schätzt die Kosten auf mehrere hunderttausend Euro, es soll zusätzlich Geld für Spezialverfahren bei den Sanierungsmaßnahmen bereitgestellt werden. An diesen Stellen im Ort sollen 2025 Sanierungsmaßnahmen stattfinden.

