Defekte Bahnhofsuhren: OB kritisiert Untätigkeit der Deutschen Bahn

Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig hat sich in einem Schreiben an die Deutsche Bahn gewandt. Darin kritisiert er scharf die seit fast drei Monaten defekten Uhren am Günzburger Bahnhof. Seit Anfang August stünden alle sechs Uhren still, trotz des Versprechens, sich darum zu kümmern, sei bis heute nichts geschehen. Eine derart lange Untätigkeit bei einem solch simplen technischen Defekt sei für die Pendlerinnen und Pendler unbegreiflich.

Jauernig spricht in seinem Schreiben ein „Kuriosum“ am Hauptverkehrsknotenpunkt an: Mit beeindruckender Synchronität zeigten die Uhren am Bahnhof nur noch zweimal am Tag - um 8.38 Uhr - die richtige Uhrzeit an. Sie demonstrierten seit Monaten eine „bemerkenswerte Konstanz im Stillstand“. Obwohl auch unsere Redaktion zweimal über diesen Missstand berichtete und die Bahn eine schnellstmögliche Reparatur versprochen hatte, sei nichts passiert, kritisiert Jauernig. Mehrere Monate später müsse man leider feststellen, dass weder Geschwindigkeit noch Verantwortungsbewusstsein in dieser Sache erkennbar seien. „Gerade in einer Stadt wie Günzburg, die mit dem Freizeitresort Legoland Deutschland ein international bekanntes Touristenziel mit mehr als zwei Millionen Besucherinnen und Besuchern ist, erwarte ich, dass die Deutsche Bahn als Betreiber des Bahnhofs ein Mindestmaß an Zuverlässigkeit zeigt“, so der OB.

Jauernig: „Bahnhofsuhren sind das Gesicht des öffentlichen Nahverkehrs“

Bahnhofsuhren, die monatelang nicht funktionieren, seien kein Bagatellproblem, sondern Ausdruck eines erheblichen Qualitätsdefizits – und eines mangelhaften Dienstleistungsverständnisses. Die Diskussion über die sinkende Akzeptanz der Deutschen Bahn in der Bevölkerung sei aktuell in aller Munde. Dieses Beispiel in Günzburg stehe symptomatisch für das, was viele Bürgerinnen und Bürger erleben: fehlende Leistungsbereitschaft, ausufernde Reaktionszeiten und ein Desinteresse daran, Kundinnen und Kunden einen funktionierenden Service zu bieten, kritisiert Gerhard Jauernig. Der OB fordert die Deutsche Bahn daher nachdrücklich auf, die Instandsetzung der Uhren am Günzburger Bahnhof unverzüglich zu veranlassen und die Stadt über den konkreten Zeitplan zu informieren. „Die Bahnhofsuhren sind das Gesicht des öffentlichen Nahverkehrs und sollten die Zeit richtig anzeigen und nicht nur als dekorative Elemente dienen.“ (AZ)