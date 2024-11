Frage der Woche: Wie bewerten Sie das gastronomische Angebot im Landkreis?

Es ist ein Kommen und Gehen: Neue Cafés und Restaurants im Landkreis Günzburg eröffnen, andere schließen. Das beschäftigt nicht nur die Gastronomen. Auch Einheimische stehen häufig vor der Frage: Wo können wir uns heute Nachmittag auf einen Kaffee verabreden? Wo können wir heute Abend essen gehen? Was hat überhaupt geöffnet? Mit dem Café Limón zum Beispiel hat sich den Bürgerinnen und Bürgern am Günzburger Marktplatz Mitte des Jahres eine neue Möglichkeit eröffnet. Und auch die Wirtschaftsförderung der Stadt betont: Das gastronomische Angebot in Günzburg sei seit Jahren stabil. Doch wie sieht es im Rest des Landkreises aus? Das wollen wir von Ihnen wissen. Wie bewerten Sie das gastronomische Angebot in Ihrer Heimatkommune im Landkreis?

Wir sind gespannt auf Ihre Antworten - wie immer können Sie uns Ihre Meinung per Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schreiben, Einsendeschluss ist Mittwoch, 20. November. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)