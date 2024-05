Günzburg

Vorläufige Insolvenz: Restaurant "Zum Rad" am Marktplatz ist zu

Es gibt einen neuen Leerstand am Günzburger Marktplatz. Doch vielleicht nicht für immer: Die Eigentümer streben einen Pächterwechsel an.

Plus Dem Betreiber der Brauereigaststätte wurde der Pachtvertrag gekündigt. Auch sein zweites Restaurant in Neu-Ulm musste schließen. Kann es in Günzburg weitergehen?

Von Sophia Huber

Auch wenn es in vergangener Zeit mit den Neueröffnungen des Restaurants Mary Lou am Marktplatz und der Metzgerei Oskar Zeeb am Bürgermeister-Landmann-Platz gute Nachrichten für die Günzburger Innenstadt gab, gehören auch diese Neuigkeiten zur Entwicklung in der Altstadt: Das Restaurant "Zum Rad" an zentraler Lage am Marktplatz hat dichtgemacht. Zumindest vorerst.

Gleich zweimal steht in den Schaukästen vor dem Restaurant am Marktplatz 40, wo normalerweise eine Speisekarte ausgehängt wird, in Großbuchstaben "Geschlossen". Eigentümer des Gebäudes und Chef der Radbrauerei, Georg Bucher, bestätigt, dass der Restaurantbetrieb seit dem 26. April eingestellt ist. Der Grund ist die drohende Insolvenz des Pächters.

