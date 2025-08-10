Immer verfügbar: Sagt die „Abholtheke“ in Günzburg der Apotheken-Krise den Kampf an?

Die Obere Apotheke in Günzburg hat einen neuen Mitarbeiter. Er spricht nicht viel. Aber eine Qualität macht ihn besonders: Er arbeitet 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Was für einen echten Menschen nicht nur arbeitsrechtlich unmöglich wäre, ist für das neue Bestellterminal von Jan Jaud, dem Betreiber der Kompetenzapotheken in Günzburg, kein Problem. Der Apotheken-Chef tippt bereits einen Tag nach der Ankunft des Terminals routiniert durch das Menü. Mit seinem neuesten Mitarbeiter möchte er den Gang in die lokale Apotheke wieder attraktiver machen.
