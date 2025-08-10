Icon Menü
Digitale „Abholtheke“ in Günzburg: So revolutioniert eine Apotheke den Arzneimittel-Service

Günzburg

Immer verfügbar: Sagt die „Abholtheke“ in Günzburg der Apotheken-Krise den Kampf an?

Zwei von Jan Jauds Apotheken verfügen jetzt über eine digitale Abholstelle. Damit sollen bekannte Probleme gelöst werden. Wie kommen ältere Menschen damit zurecht?
Von Nadine Ballweg
    Dort, wo einmal der Eingang zum Reformhaus war, stehen jetzt Automaten und Abholstellen der Oberen Apotheke rund um die Uhr bereit. Apotheker Jan Jaud möchte damit in die Zukunft investieren.
    Dort, wo einmal der Eingang zum Reformhaus war, stehen jetzt Automaten und Abholstellen der Oberen Apotheke rund um die Uhr bereit. Apotheker Jan Jaud möchte damit in die Zukunft investieren. Foto: Nadine Ballweg

    Die Obere Apotheke in Günzburg hat einen neuen Mitarbeiter. Er spricht nicht viel. Aber eine Qualität macht ihn besonders: Er arbeitet 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Was für einen echten Menschen nicht nur arbeitsrechtlich unmöglich wäre, ist für das neue Bestellterminal von Jan Jaud, dem Betreiber der Kompetenzapotheken in Günzburg, kein Problem. Der Apotheken-Chef tippt bereits einen Tag nach der Ankunft des Terminals routiniert durch das Menü. Mit seinem neuesten Mitarbeiter möchte er den Gang in die lokale Apotheke wieder attraktiver machen.

