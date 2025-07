„Ich bin im letzten Moment rausgerannt“: Lottogeschäft nach Unfall in Trümmern

An dem Ort, an dem normalerweise Menschen schnell vorbeikommen, um ihre Lottoscheine abzugeben, ein paar Süßigkeiten zu kaufen oder Zigaretten zu besorgen, herrscht seit einigen Tagen Stille. Die fröhliche Alltagsroutine wurde unterbrochen, das kleine Geschäft in Leipheim liegt in Trümmern. Vor dem Eingang in der Von-Richthofen-Straße türmen sich zerborstene Betonstücke und Glassplitter. Die Eingangstür ist verbogen und das große Schaufenster ist komplett zerstört. Im Inneren des Ladens sind die Regale umgestürzt, die Waren liegen kreuz und quer auf dem Boden verteilt. Ein Auto hat vor wenigen Tagen eine brutale Spur der Verwüstung hinterlassen.

