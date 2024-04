Dürrlauingen

vor 48 Min.

Kita in Dürrlauingen: Das „neue Zwergenland“ feiert Hebauf

Hebauf beim Neubau der Kita in Dürrlauingen am Donnerstag: Zimmerermeister Erhard Uhl sprach den Richtspruch.

Plus Der Neubau der Dürrlauinger Kita ist schon aufgrund seiner Bauweise mit seinen vier Häuschen etwas Besonderes.

Von Peter Wieser

„Zwergenland“ – so heißt die jetzige Kita in Dürrlauingen. Welchen Namen der Neubau, der derzeit nur wenige Meter weiter entsteht, einmal tragen wird, das steht noch nicht fest. In jedem Fall aber wird die neue Kita die Kinderbetreuung in Dürrlauingen auf lange Zeit sichern. Am Donnerstag wurde Hebauf gefeiert.

Der Richtbaum mit seinen bunten Bändchen ragte geradezu stolz in die Höhe und sogar die Sonne zeigte sich. Anders als bei dem im vergangenen Dezember geplanten Spatenstich, der damals den Schneemassen zum Opfer gefallen war. Solch ein Werk koste manch ein Tröpfchen Schweiß, doch jetzt sei es vollendet. Frohsinn, Eintracht und Seelenfrieden mögen fortan den Bewohnern beschieden sein, wandte sich Zimmerermeister Erhard Uhl in seinem Richtspruch vom Gerüst herab an die Gäste. „Die verehrte Bauherrschaft und alle, durch deren Bemühen der Bau wohl gediehen sei – sie mögen leben hoch“, so Uhl.

