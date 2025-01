Gastronomie unter Druck: Führt die Mehrwertsteuer in die Insolvenz?

Seit 1930 ist das Gasthaus zum Kreuz in Mindelzell in Besitz der Familie von Anton Schiefele. Der Wirt ist stolz auf seinen Traditionsbetrieb. In drei Gasträumen, einem großen Saal und einem mit Weinranken überdachten Biergarten, bietet die Familie regionale und saisonale Speisen. Die Frage ist nur: wie lange noch? Seit Beginn des Jahres 2024 liegt die Mehrwertsteuer für gastronomische Betriebe wieder bei 19 Prozent. Zuvor hatte sie die Bundesregierung während der Corona-Pandemie auf sieben Prozent gesenkt. Das sollte die Branche entlasten. Heute, rund zwölf Monate nach der Erhöhung, fühlt sich Anton Schiefele überhaupt nicht entlastet. Stattdessen denkt er darüber nach, seinen Betrieb aufzugeben.

