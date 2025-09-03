Icon Menü
Ein Tag im Leben eines Bademeisters: Wasser prüfen und Leben retten

Burgau

Hier stimmt die Chemie: Mit dem Bademeister unter dem Burgauer Freibad

Wasserprüfer, Techniker und Lebensretter: Ein Blick hinter die Kulissen des Burgauer Freibads offenbart den vielseitigen Alltag eines Bademeisters.
Von Lukas Hesse
    Hierhin läuft das Wasser vom Beckenrand: Unter dem Burgauer Freibad hat Bademeister Sebastian Wagner das Schwallwasser von jedem Becken im Blick.
    Hierhin läuft das Wasser vom Beckenrand: Unter dem Burgauer Freibad hat Bademeister Sebastian Wagner das Schwallwasser von jedem Becken im Blick. Foto: Lukas Hesse

    Es ist ein trüber, regnerischer Morgen. Die Zeitung vor der Tür ist klitschnass geworden. Trotzdem steigt Sebastian Wagner kurz vor 7 Uhr aufs Rad, um zum Freibad zu fahren. „Ich bin ein Frühmensch“, erklärt der 36-Jährige, der seit über 20 Jahren hierher kommt: Nicht zum Baden, sondern zur Arbeit. Dabei wollte er eigentlich Schreiner werden. Doch als Rettungsschwimmer bei der Wasserwacht standen seine Chancen auf eine Lehrstelle als Fachangestellter für Bäderbetriebe in seiner Heimatstadt Burgau besser. Er hatte Erfolg, erhielt die Stelle und machte anschließend seinen Meister. Seit 2013 leitet Wagner nun das städtische Gsundbrunnenbad und bildet selbst aus.

