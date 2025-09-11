Er schultert das Online-Shopping der Region: Unterwegs mit einem Zusteller

Um 8.30 Uhr herrscht Stille im DHL Paketzentrum Günzburg, alle Transportbänder und Sortieranlagen stehen still. Der U-förmige Hallenkomplex gleicht einem riesigen Labyrinth aus leeren Paketrutschen und Rollwägen. Für viele Mitarbeitende des Frachtzentrums ist die Arbeit an diesem Morgen schon vorbei, damit Jörg Hahn und seine rund 45 Kolleginnen und Kollegen hier pünktlich um 7 Uhr ihren Dienst beginnen konnten. Am Zustellstützpunkt sorgen sie dafür, dass täglich rund 14.000 Sendungen ihre Empfänger in Günzburg, Offingen, Rettenbach, Kötz, Bubesheim, Leipheim und Bibertal erreichen.
Günzburg/Leipheim
