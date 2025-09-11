Icon Menü
Ein Tag im Job eines Zustellers bei der DHL: Herausforderungen und außergewöhnliche Lieferungen

Günzburg/Leipheim

Er schultert das Online-Shopping der Region: Unterwegs mit einem Zusteller

Post- und Paketbote Jörg Hahn liefert Sendungen aus aller Welt aus, die im Zustellstützpunkt Günzburg landen. So sieht sein Arbeitsalltag aus.
Von Lukas Hesse
    Alles gepackt: Nach dem morgendlichen Einsortieren geht es für Jörg Hahn von der Laderampe zu seinem heutigen Zustellbezirk Leipheim-Bibertal.
    Alles gepackt: Nach dem morgendlichen Einsortieren geht es für Jörg Hahn von der Laderampe zu seinem heutigen Zustellbezirk Leipheim-Bibertal. Foto: Lukas Hesse

    Um 8.30 Uhr herrscht Stille im DHL Paketzentrum Günzburg, alle Transportbänder und Sortieranlagen stehen still. Der U-förmige Hallenkomplex gleicht einem riesigen Labyrinth aus leeren Paketrutschen und Rollwägen. Für viele Mitarbeitende des Frachtzentrums ist die Arbeit an diesem Morgen schon vorbei, damit Jörg Hahn und seine rund 45 Kolleginnen und Kollegen hier pünktlich um 7 Uhr ihren Dienst beginnen konnten. Am Zustellstützpunkt sorgen sie dafür, dass täglich rund 14.000 Sendungen ihre Empfänger in Günzburg, Offingen, Rettenbach, Kötz, Bubesheim, Leipheim und Bibertal erreichen.

