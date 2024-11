ESV Burgau: Andreas Wieslers Gefühl für die Eisbären

Am Freitagabend gastiert der ESV Burgau in Peißenberg. Die Partie der Eishockey-Landesliga gegen die Nature Boyz Forst beginnt um 20 Uhr. Am Sonntag um 18 Uhr empfangen dann die Markgräfler dann in ihrem Eispalast beim Gsundbrunnenbad die Pfronten Falcons. Am vergangenen Sonntag mussten die Eisbären im vierten Saisonspiel ihre erste Niederlage einstecken. Beim ungeschlagenen Tabellenführer ERC Sonthofen verlor die Truppe von Trainer Erwin Halusa mit 2:3. Vor allem die Leistung im Schlussabschnitt war einwandfrei und nur dank einer überragenden Leistung vom Sonthofer Schlussmann Calvin Stadelmann behielten die Gastgeber die Oberhand.

