Franziska Wanninger im Zehntstadel: Sketche zwischen Handykonsum und Müllverbrennung

Mit einem bewundernden Unterton in der Stimme meinte eine Zuschauerin in der Pause über die gerade auf der Bühne erlebte Show von Franziska Wanninger: „Wie kann einem nur so viel Blödsinn einfallen?“ Tatsächlich war es am Freitagabend im ausverkauften Zehntstadel ein Feuerwerk an gekonnt dargestellten, hintersinnigen Alltagsszenen, die die Kabarettistin zum Besten gab. Dem Publikum bot Wanninger viel Stoff zum Lachen, aber genauso viel zum Nachdenken, wenn die Münchnerin im breiten bayerischen Dialekt aus ihrem reichen Erfahrungsschatz mit ihren Mitmenschen berichtete. Wie sensibel die Künstlerin auch die Rückmeldungen aus dem Publikum wahrnahm, brachte sie nach dem lautstarken Applaus am Ende der Vorstellung zum Ausdruck, als sie sagte: „Das hätte ich die ersten zehn Minuten nicht gedacht, dass das mit euch ein so schöner Abend werden wird.“

Nicht wenige der präsentierten Sketche waren dem Publikum bereits aus dem Fernsehen bekannt. Diese jedoch live vorgetragen zu bekommen, hatte dann doch noch einen eigenen Stellenwert, wie beispielsweise die Geschichte vom Wertstoffhof – eine Einrichtung, die Wanninger in ihrem ländlichen Umfeld lange Zeit unbekannt gewesen sei: Es habe von Zeit zu Zeit ein großes Feuer hinter dem Haus gegeben, an dem sich auch die örtliche Feuerwehr beteiligte und ein altes Sofa in den Flammen entsorgte. Für großen Beifall sorgte auch die Geschichte ihrer Cousine Petra, die beim Aufräumen des Kellers ihrer als ehrwürdige Kirchgänger angesehenen Eltern einen Stapel von Videokassetten entdeckte, die sich als selbst gedrehte Pornos entpuppten.

Franziska Wanninger begeistert im ausverkauften Zehntstadel mit Alltagsbeobachtungen

Auch die Errungenschaften der modernen Kommunikation mit allen ihren Facetten kamen an diesem Abend zur Sprache. Etwa ein Mailpostfach, das der Künstlerin das Gefühl gibt, nur noch mit Adeligen befreundet zu sein: Corinna von Golfpost, Stefan von booking.com und wie Bekanntschaften eben alle genannt werden, um den Mails einen persönlichen Charakter zu verleihen. Einen großen Lacher erntete sie mit ihrem aus tiefstem Herzen kommenden Seufzer, wie froh sie wäre, wenn endlich mal jemand ihren Computer hacken und damit all die vergessenen Passwörter wieder zum Vorschein bringen würde. Natürlich bekam auch die Deutsche Bahn ihr Fett weg an diesem Abend. „Zugfahren ist schön. Man sitzt entspannt in seinem Abteil und schaut 35 Minuten lang auf das gegenüberliegende Gleis, weil mal wieder irgendwo eine Signalstörung ist.“

Viel zum Lachen gab es bei dem von ihr gespielten Dialog von Mutter und Tochter, bei der die anscheinend sehr missgelaunte Mutter ihrer Tochter jedes Wort im Mund umdrehte. Auch mit der Parodie auf einen nicht wirklich wahrgenommenen Vereinsmeier traf sie voll ins Schwarze bei ihren Fans im Zehntstadel.

Alltagsgeschichten und Musik bei Franziska Wanninger im Zehntstadel

Manch einem im Auditorium sprach sie aus der Seele mit ihren satirischen Überlegungen zum Umgang mit dem Handy und dem scheinbaren Anspruch, immer erreichbar sein zu müssen und gab dann gleich noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg: „Zum Glück kann man nicht ändern, was mit einem passiert, nur wie man damit umgeht.“

Neben all den mit einer gehörigen Portion schauspielerischem Talent dargestellten grotesken Lebenssituationen, in denen sie dem Publikum gekonnt einen Spiegel vorhielt, begeisterte Franziska Wanninger jedoch auch mit ihren stimmgewaltig vorgestellten Liedern wie „ich bin goldrichtig, wie ich bin“.