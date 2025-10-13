Geplanter Ausbau der Staatstraße 2023 zwischen Kissendorf und Rieden einen Schritt weiter

Die Vorbereitungen für den Ausbau der Staatsstraße 2023 zwischen Kissendorf und Rieden sind nun einen Schritt weiter. Die Regierung von Schwaben teilt in einer Pressemitteilung mit, dass sie auf Antrag des Staatlichen Bauamts Krumbach jetzt ein Genehmigungsverfahren, das sogenannte Planfeststellungsverfahren, für den Ausbau der Staatsstraße durchführt. Bereits im vergangenen Jahr wurden die Pläne hierfür in Ichenhausen und in Bibertal vorgestellt.

Die Planung sieht etwa eine bestandsnahe Neutrassierung und eine Verbreiterung der existierenden Staatsstraße 2023 vor. Die etwa 3,8 Kilometer lange Ausbaustrecke beginnt östlich von Kissendorf an der Einmündung in die St2020 und endet westlich am Ortseingang von Rieden im Bereich der Einmündung der Lindenstraße. Die bestehende Straße weist viele, enge S-Kurven auf. Außerdem ist die Dicke der Asphaltdecke nicht mehr für das Verkehrsaufkommen geeignet. Die geringen Fahrbahn- und Bankettbreiten entsprechen laut Regierung von Schwaben nicht mehr den aktuellen Anforderungen und die zu eng am Fahrbahnrand anliegenden Bäume bergen ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Verkehrsteilnehmer.

Strecke zwischen Kissendorf und Rieden soll durch breitere Fahrbahn sicherer werden

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses soll die Staatsstraße in diesem Abschnitt mit einer Fahrbahnbreite von sieben Metern zuzüglich 1,50 Meter breiten Banketten auf beiden Fahrbahnseiten ausgebaut werden. Im Zuge der Maßnahme sollen die Einmündung in die St2020 und die Kreuzung mit der Kreisstraße GZ3 richtlinienkonform gestaltet und ein straßenbegleitender Geh-, Rad- und Wirtschaftsweg südlich der Staatsstraße 2023 gebaut werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft sehe die Planung Kompensationsmaßnahmen vor. So sei unter anderem geplant, den Uferbereich des Weiherbaches in Teilbereichen durch das Pflanzen von Bäumen und den Randstreifen des Lachgrabens in Teilbereichen mit einer Hochstaudenflur aufzuwerten. Auch sollen Brutmöglichkeiten für Feldlerche und Schafstelze geschaffen werden.

Für den Ausbau der Staatsstraße 2023 werden weitere Grundstücke beansprucht

Für das Vorhaben einschließlich der Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen werden laut der Regierung von Schwaben Grundstücke in den Gemarkungen Großkötz (Verwaltungsgemeinschaft Kötz), Anhofen, Großkissendorf, Kleinkissendorf (Gemeinde Bibertal) und Rieden a. d. Kötz (Stadt Ichenhausen) beansprucht.

Die Planungsunterlagen können auf der Website der Regierung von Schwaben eingesehen werden. Zusätzlich werden die Unterlagen in der Stadt Ichenhausen, bei der Verwaltungsgemeinschaft Kötz sowie in der Gemeinde Bibertal für die Öffentlichkeit ausgelegt. Nach Ablauf der Auslegungsfrist haben Betroffene noch bis einschließlich 27. November 2025 Zeit, schriftlich oder zur Niederschrift Einwendungen zu erheben. (AZ)