So reagiert Gerd Mannes (AfD) auf sein persönliches Wahl-Ergebnis

Für das Direktmandat hat es nicht gereicht: Gerd Mannes (AfD) ist trotzdem sehr zufrieden mit seinem Ergebnis. Mit 26,6 Prozent der Erststimmen allein im Landkreis Günzburg hat er sein persönliches Ergebnis im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl mehr als verdoppelt. Den ganzen Wahlkreis betrachtet liegt er Stand 21 Uhr bei 23,6 Prozent, zwei Gebiete im Landkreis Neu-Ulm fehlen noch, doch das dürfte an dem Ergebnis nicht mehr allzu viel ändern. Bei der Bundestagswahl 2021 waren es knapp 12 Prozent der Erststimmen. „Diese Wahl zeigt, dass ein Politikwechsel gewollt ist“, so Mannes Fazit. 25,3 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Günzburg haben mit der Zweistimme AfD gewählt, im gesamten Wahlkreis sind es etwas weniger, 23,2 Prozent. „Damit liegen wir deutlich über dem Bundesdurchschnitt“, so der Leipheimer stolz.

