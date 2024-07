2025 soll der Neubau von drei Hallen in Deffingen beginnen

Schon seit Monaten wird in der Günzburger Stadtpolitik über dieses Projekt diskutiert: Ein Investor aus Singapur will im Gewerbepark Deffingen bestehende Gebäude abreißen und neue Hallen bauen. Der Vorentwurf wurde im Bauausschuss in Günzburg vor rund einem Jahr gebilligt. Jetzt teilt der Investor, Frasers Property Industrial, den Planungsstand mit. Das neue Flächenangebot entsteht auf einem rund zehn Hektar großen Gewerbeareal im Stadtteil Deffingen und wird sich auf drei Gebäude verteilen. „Die Pläne für das Bebauungskonzept sind im Austausch und in enger Abstimmung mit der Stadt Günzburg entstanden“, so Alexander Heubes, Managing Director Europe, Frasers Property Industrial. Denn der Wunsch sei, dass das neue Angebot auf den Flächenbedarf unterschiedlicher Nutzergruppen zugeschnitten wird. Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan wird voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres erwartet.

Der Günzburger Stadtteil ist gut angeschlossen an die A8

Das etablierte Gewerbegebiet im Stadtteil Deffingen ist gut an das Verkehrsnetz angeschlossen, die Autobahn A8 befindet sich in 1,5 km Entfernung. „Das sind gute Voraussetzungen für ein prosperierendes Nebeneinander von Logistik, Industrie, Handel und Handwerk“, ergänzt Heubes. Bevor jedoch die Arbeiten an den neuen Gebäuden beginnen, muss noch der bereits gestartete Rückbau der Bestandsobjekte abgeschlossen werden. Bei dieser Maßnahme werde eine Gold-Zertifizierung für einen CO₂-reduzierten und transparenten Rückbau angestrebt. Im dritten Quartal werden die Arbeiten zum Abschluss kommen und die Vorbereitungen für den Neubau eingeleitet. Die Planungen sehen vor, im ersten Quartal 2025 mit dem Hochbau zu beginnen. Im ersten Quartal 2026 sollen die drei Neubauten schließlich bezugsfertig sein.

Die zentrale und verkehrsgünstige Lage Günzburgs tragen zur Prosperität und Dynamik des Wirtschaftsstandortes bei: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten legte in Günzburg seit 2020 um rund sieben Prozent zu. 2023 verbuchte die Wirtschaftsförderung 14.195 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte – 952 mehr als vor fünf Jahren.

Frasers Property Industrial besitzt und verwaltet laut eigenen Angaben Industrie- und Logistikimmobilien in Australien und Europa, sein Portfolio umfasst Logistikzentren, Warehouses und Produktionsstätten an strategischen Standorten. Der Investor verwaltet zum 31. März 2024 Vermögenswerte in Höhe von circa 7,9 Milliarden Euro. (AZ)