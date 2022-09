Günzburg

vor 31 Min.

Staatsanwaltschaft hat Legoland-Achterbahn wieder freigegeben

Plus Die gesamte Anlage des Feuerdrachen ist nach dem Unglück am 11. August bis in die vergangene Woche hinein ausgiebig untersucht worden. Was bis zur Wiederinbetriebnahme noch kommt.

Von Till Hofmann

Die "Feuerdrachen"-Achterbahn im Günzburger Legoland ist nicht länger von der Staatsanwaltschaft Memmingen beschlagnahmt. Die Ermittlungsbehörde hat den Unglücksort am vergangenen Freitag freigegeben. Das bestätigte ein Sprecher auf Nachfrage unserer Zeitung am Dienstag. Zwei Züge sind vor gut einem Monat, am 11. August, in dem Freizeitpark zusammengestoßen. Damals wurden 31 zumeist junge Personen verletzt, die meisten davon leicht.

