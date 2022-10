Günzburg

12:30 Uhr

Akkordeon-Ensembles spielen zugunsten der Ukraine-Opfer

Plus In der Heilig-Geist-Kirche in Günzburg treten Musiker mit etwa 30 Akkordeons auf. Die Orchester bringen sich ehrenamtlich für Ukraine-Opfer ein.

Von Gertrud Adlassnig

An die 30 Akkordeons in drei Ensembles unterhielten die Besucher des Benefizkonzertes für die Ukraine in der Heilig-Geist-Kirche. Initiiert von Marianne Baldauf mit ihrem Akkordeonorchester Kammeltal hatte sich auch für das Accordimento Neusäß und das Akkordeonorchester der Musikschule Gersthofen zu zwei Aufführungen zusammengefunden, an einem Tag im Raum Augsburg, am Tag darauf in Günzburg. Sie präsentierten ein buntes, anspruchsvolles Programm, das einen weiten musikalischen Bogen spannte und ebenso Raum gab für ausgesuchte Volksmusik wie klassische Musik vom Barock bis zu zeitgenössischen Komponisten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

