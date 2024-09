Alexander Frey bleibt als Pfarrer in Günzburg

Rundum wohl fühlt sich Alexander Frey in Günzburg, der seit 1. September die vakante zweite Pfarrstelle in der evangelischen-lutherischen Kirchengemeinde übernommen hat. Es passt einfach alles für den seit einem Jahr verheirateten Theologen in Günzburg, wo er seit März 2022 als Vikar seine praktische Ausbildung begonnen hatte. Von Anfang an sei er gut aufgenommen worden in der Gemeinde. Die Zusammenarbeit und das kollegiale Verhältnis mit seinem bisherigen Mentor und künftigen Kollegen, Pfarrer Frank Bienk, schätzt er genauso wie gute gelebte Ökumene mit den Vertretern der katholischen Pfarreiengemeinschaft. Der Festgottesdienst zur Ordination findet am Sonntag, 15. September, um 15 Uhr in der Auferstehungskirche statt.

Claudia Jahn