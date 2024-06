Günzburg

vor 32 Min.

Außer den Klamotten am Leib ist diesem Günzburger nichts geblieben

Plus Florin Muresan wohnte in der Günzburger Unterstadt nahe der Günz. Das Hochwasser flutete seine Wohnung komplett. Sogar Dokumente gingen im Schlamm unter. Und jetzt?

Von Heike Schreiber

Vor dem Haus in der Webergasse türmt sich der Sperrmüll. Florin Muresan stellt zwei letzte Plastiktüten mit Klamotten auf den Haufen, auf dem schon Matratzen, Bettwäsche, Schränke und ein Paar Winterstiefel stehen. Alles ist überzogen von einer schlammig-ölig-braunen Schicht. "Alles Müll", sagt Muresan. Nach dem Hochwasser, das die Günzburger Unterstadt am Sonntag überrollt hat, ist ihm und seiner Frau nichts geblieben. Nur dreckige Turnschuhe, eine verschlammte Jogginghose und sein T-Shirt am Leib. Er sitzt vor den Trümmern seines Lebens und hat trotzdem noch ein Lächeln im Gesicht: "Hauptsache gesund. Kopf hoch und weitermachen."

86 Bilder Im Landkreis Günzburg zeigt sich die Zerstörung durch das Hochwasser Foto: Heike Schreiber, Alexander Kaya, Celine Theiss, Jana Korczikowski

Gerade mal eineinhalb Jahre hat der 40-Jährige mit seiner Frau in der Erdgeschosswohnung in der Webergasse gewohnt. Gemütlich hatte er es sich eingerichtet, im vergangenen Jahr noch ein neues Sofa gekauft. Und vor zwei Monaten erst eine neue Waschmaschine. Die steht jetzt auch vor der Tür, kaputt. Er, seine Frau und die anderen Bewohnerinnen und Bewohner mussten am Sonntag hilflos mit ansehen, wie das Wasser der heute wieder friedlich dahinfließenden Günz sich in der Webergasse ausbreitete. Um fünf Uhr morgens habe es an der Tür geklopft, erzählt Muresan. Er und alle anderen müssten sofort das Haus verlassen, die Unterstadt werde evakuiert. Was packt man ein, wenn man abrupt aus dem Schlaf gerissen wird und nur fünf Minuten Zeit hat? "Geldbeutel, Ausweis, Handy und Ladegerät", zählt Muresan auf. Und natürlich den Hund und seine Frau. Den Sonntag über haben sie in einer Notunterkunft verbracht, als am Montag erneut evakuiert wurde, kam das Paar bei einem Arbeitskollegen unter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen